St.Gallen: Rettungsaktion für Mauersegler

Die Voliere-Gesellschaft St.Gallen bittet um die Mithilfe der Bürger: Weil es in den Nestern der Mauersegler viel zu warm ist, verlassen sie es zu früh. Die Vögel bleiben dann einfach am Boden liegen und können sich selbst nicht mehr in Sicherheit bringen. «Sie sind erst Anfang August, also in etwa zehn Tagen flugfähig», so Christian Müller, Präsident der Voliere-Gesellschaft St.Gallen, gegenüber «20 Minuten».

«Vogel-Hotline» eingerichtet

Mauersegler sind geschützte Tiere und müssen in solch einer Situation in eine spezialisierte Station zur Pflege gebracht werden. Deshalb hat die Voliere-Gesellschaft eine Hotline eingerichtet, bei der man sich melden kann. Die gefundenen Mauersegler werden dann von den Mitarbeitern der Voliere abgeholt.

«Freiwillig landen sie nie auf dem Boden»

Die Vögel verbringen ihr Leben ausschliesslich in der Luft. «Freiwillig landen sie nie auf dem Boden, sondern nur an steilen Wänden, von denen sie sich einfach fallen lassen können», heisst es in einer Broschüre der Stadt St.Gallen.

Wer einen Mauersegler findet soll sich unter der Nummer 079 623 90 42 melden oder den Vogel in die Voliere im Stadtpark St.Gallen bringen. Für Regionen ausserhalb von St.Gallen gilt die Telefonnummer der Vogelwarte Sempach 041 462 97 00.

