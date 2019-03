St.Galler Fasnacht wird erneut kritisiert

Zu wenig Besucher, teure Getränkepreise und kein Platz für die Instrumente der Guggner: Eine Facebook-Umfrage der Vereinigten Guggen St.Gallen fiel mehrheitlich negativ aus. «Getränkepreise im Waaghaus sind der pure Nepp. 8.50Fr für ein <Fröschli>, bei dem man kaum den Wodka schmeckte», schreibt ein User. «Ihr solltet mal über euer Konzept nachdenken», schreibt ein andere User. Der Hauptkritikpunkt sind die wenigen Besucher im Waaghaus. Beim Standort der Festbeiz der St.Galler Fasnacht herrschte teilweise gähnende Leere.

Vor fehlendem Publikum zu spielen mache keinen Spass

Auch Mitglieder von Guggen beschweren sich: «Am Schmudo-Abend vor fast leeren Rängen im Waaghaus zu spielen, macht keinen Spass.», «Das Instrumentendepot-Zelt war komplett als Festwirtschaft gestuhlt (wenn auch permanent leer) somit war nix mit Instrument ablegen.» Beide Kritikpunkte wurden bereits in den vergangenen Jahren immer wieder geäussert.

Andreas Jakob, Präsident der Vereinigten Guggen St.Gallen, erklärt auf Anfrage von tagblatt.ch, seine Vereinigung habe nur wenig Handlungsspielraum, um die kritisierten Punkte zu ändern.

VGS hat sich um mehr Zuschauer bemüht

Im Gegensatz zur St.Galler Fasnachtsgesellschaft, hat die VGS vor der diesjährigen Fasnacht auf die Kritik vom letzten Jahr reagiert. «Um die jungen Menschen auf den Umzug aufmerksam zu machen, haben wir vermehrt Werbung auf Facebook gemacht», sagte Andreas Jakob bei der Pressekonferenz am 13. Februar 2019. Weiter hat der Verein rund 400 Guggen aus der ganzen Schweiz angeschrieben.

Der Aufruf lockte sechs externe Guggen an. Trotzdem blieb am Samstagabend der Andrang aus. «Es braucht ein ganz anderes Konzept um das Waaghaus auch für Jüngere attraktiv zu machen. Als Vereinigte Guggen können wir das aber nur bedingt beeinflussen. Letztlich ist es immer auch eine Kostenfrage», sagt Jakob gegenüber tagblatt.ch. Jakob wird seine Kritik und das Feedback der Facebook-User an der traditionellen «Chopfleerete» mit der Fasnachtsgesellschaft einbringen.

Bischof wehrt sich gegen Kritik

Bruno Bischof, Präsident der St.Galler Fasnachtsgesellschaft, kennt die Kritikpunkte ebenfalls von vorherigen Jahren. Er sieht das Ganze aber nicht so eng wie Jakob. Man sei weder Luzern noch Basel und könne auf eine erfolgreiche Fasnacht 2019 zurück blicken. Der Samstagabend bleibe ein Sorgenkind.

«Wir können schon ein riesiges Programm auf die Beine stellen. Wenn wir deshalb aber tiefrote Zahlen schreiben, ist der St.Galler Fasnacht auch nicht gedient», sagt Bucher zur Kritik von der VGS.

Der Präsident ist der Meinung, dass die St.Galler Fasnacht gemeinsam voranzutreiben sei und das wolle er am Treffen im März auch angehen.



(nm)