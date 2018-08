© stgallerfest.ch

Bald ist es wieder soweit! Während zwei Tagen verwandelt sich die St. Galler Altstadt in eine Fest- und Flaniermeile für Jung und Alt. Das St.Galler Fest blickt auf eine lange Tradition zurück und bietet Gelegenheit, auf musikalische und kulinarische Entdeckungstour zu gehen. Am Freitag, 17. und am Samstag, 18. August 2018 wird die Altstadt zu einer Festhütte.