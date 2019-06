St.Galler Frauen steigen in Nati A auf

Der FC St.Gallen-Staad spielt nächste Saison in der Nati A. © Facebook/FC-SG-Staad

Die Frauen des FC St.Gallen-Staad haben am Samstag mit 3:0 gegen den FC Aarau gewonnen und sind somit Meister in der Nati B. Die St.Gallerinnen haben den Wiederaufstieg in die Nati A ordentlich gefeiert.