St.Galler können Luzern-Fluch nicht besiegen

Kein Durchkommen: Der FC St.Gallen verliert gegen den FC Luzern mit 1:0.(KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) © Kein Durchkommen: Der FC St.Gallen verliert gegen den FC Luzern mit 1:0.(KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

Vieles hat sich beim FC St.Gallen in den letzten Monaten verändert. Neuer Präsident, neuer Sportchef, neuer Trainer und neue Spieler auf dem Platz. Etwas bleibt aber gleich: Die Katastrophen-Bilanz gegen den FC Luzern hält an. Zum sechsten Mal in Folge feiern die Zentralschweizer gegen den FC St.Gallen einen Vollerfolg. Hier geht’s zu den Spielernoten.