St.Galler Polizei setzt auf neue Sperren

Die Stadtpolizei St.Gallen blockiert bereits seit einigen Jahren Zufahrtswege mit Betonelementen oder Fahrzeugen. So werden die Festbesucher beispielsweise vor heranrasenden Autos gesichert. «Diese Sperren sind allerdings nicht ideal», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Die Betonelemente sind aufwendig in der Anlieferung, die Fahrzeuge sind blockiert und können nicht anderweitig verwendet werden.

Die Stadtpolizei St.Gallen setzt deshalb in diesem Jahr auf neue, mobile Sperren. «Diese sind einfach im Auf- und Abbau, bieten aber trotzdem den nötigen Schutz. Sie sind faltbar und werden in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr mit Wasser gefüllt», sagt Widmer. Die Sperren sind aus solidem Material und können, ohne grossen Kraftaufwand, nicht aufgeschlitzt werden.

Personenkontrollen bei Auffälligkeiten

Um nicht unnötig Wasser zu verbrauchen werden aber auch weiterhin Fahrzeuge als Sperren eingesetzt. Dies insbesondere dort, wo die Sperren zwischen Freitag und Samstag entfernt und neu aufgebaut werden müssen. So will die Stadtpolizei unnötigen Wasserbrauch verhindern, obwohl in der Stadt St.Gallen keine Wasserknappheit herrscht.

Des Weiteren wird die Stadtpolizei St.Gallen auch in diesem Jahr sehr präsent sein und verdächtige oder auffällige Personen kontrollieren. «Wir sind aber auch sonst in der ganzen Stadt unterwegs, nicht nur auf dem Festareal. Sei es wegen Personen- oder Fahrzeugkontrollen», sagt Widmer.

Da die Innenstadt am Freitag und Samstag frühzeitig gesperrt sein wird, empfiehlt es sich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. «Wenn irgendwelche Unsicherheiten oder Probleme auftauchen, darf man sich jederzeit an uns wenden – wir sind gut sichtbar unterwegs. Ansonsten soll man das Fest einfach geniessen», sagt Widmer.

Chur setzt auf Prävention im Strassenverkehr

Auch in Chur ist dieses Wochenende Stadtfest. Dort werden die wichtigsten Zufahrtsachsen weiterhin mit Betonelementen gesichert. Ausserdem wird die Stadtpolizei das Festareal überwachen und ein höheres Augenmerk auf die Prävention im Strassenverkehr legen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. «Die Sicherheit der Fest- wie auch der Verkehrsteilnehmenden hat an Grossanlässen […] einen prioritären Stellenwert.»

So werden die Personen- und Fahrzeugkontrollen in ganz Chur verstärkt. Mit der Ankündigung von gezielten Kontrollen möchte die Stadtpolizei dem Fahren in betrunkenem Zustand präventiv entgegenwirken. Des Weiteren ruft die Polizei in Erinnerung, man solle keinen Alkohol an Kinder und Jugendliche abgeben und selbst nicht zu tief ins Glas schauen.

Einschränkungen im Verkehr in Chur In der Innenstadt von Chur ist von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. August, mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Es empfiehlt sich, die Innenstadt nach Möglichkeit zu umfahren. Eine Umleitung in beide Fahrtrichtungen ist signalisiert.

(str/cas)