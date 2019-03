St.Galler Privatschulen boomen

Wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet, gibt es heute in der Stadt St.Gallen neun Privatschulen. Noch vor einem Jahrzehnt waren es lediglich fünf. Besonders beliebt seien Privatschulen, in denen Schülerinnen und Schüler autonom Lernen können, wie zum Beispiel in der Neuen Stadtschule.

Knapp 600 Schülerinnen und Schüler besuchen die neun Privatschulen auf Stadtgebiet, aus St.Gallen selbst sind es lediglich 185. Das entspricht 2,7 Prozent aller Stadtsanktgaller Schulpflichtigen.

Wieso sich Eltern dazu entscheiden, ihre Kinder in Privatschulen zu schicken, wie hoch das Schulgeld ist und was an den Schulen unterrichtet wird, kannst du im Artikel des «St.Galler Tagblatts» lesen.

(rr)