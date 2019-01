St. Galler SVP nominiert Mike Egger als Ständeratskandidaten

Die SVP des Kantons St.Gallen hat an ihrer 104. Delegiertenversammlung am Mittwoch mit grossem Applaus das Engagement von Toni Brunner verdankt. (Archivbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die St. Galler SVP hat am Mittwochabend in Sevelen den Kantonsrat Mike Egger als Ständeratskandidat nominiert. Der 26-jährige Kantonsrat und Fleischfachmann aus Berneck soll in der Ersatzwahl vom 10. März den Sitz von Karin Keller-Sutter (FDP) erobern.