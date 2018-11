St. Galler Töggeler suchen Nachwuchs

Rot gegen Blau – so findet der ewige Kampf an den Töggelikästen, die in vielen Beizen zu finden sind, statt. Während Profis das Spiel perfektioniert haben, ist das Game für Andere ein netter Zeitvertreib während des Feierabendbiers. So auch für Michael Sätteli vom Tischfussballclub St.Gallen, der seit seiner Jugend vom Töggele begeistert ist.

Tischfussball soll zum Breitensport werden

«Die Faszination steckt im Tore schiessen und gemeinsam mit Freunden einen Match zu gewinnen», sagt Sätteli, Mitgründer des Tischfussballclubs St.Gallen. Sein Ziel ist, dass mithilfe einer eigenen Liga, Tischfussball St.Gallen erobert und wie das Fussballspielen auf dem Rasen zum Breitensport wird. Nicht nur Profis, sondern auch Anfänger und Hobbyspieler sollen in der Liga einen Platz finden. Um an Bekanntheit zu gewinnen, veranstaltet der Verein Veranstaltungen in verschiedenen Bars und Beizen.

Vom Anfänger bis zum Profi – jeder ist willkommen

Obwohl sich der Ansturm in Grenzen hält, ist die Begeisterung bei den vorhandenen Gästen da. «Im Teenageralter habe ich viel Tischfussball gespielt und auch an Turnieren mitgemacht. Als ich dann Kinder bekommen habe ich aufgehört und nun ist das Töggelen eine willkommene Abwechslung zur Familie», sagt Jasmin Balci aus Kriessern gegenüber TVO.

Auf fordere.ch kann man sich für die Liga anmelden. In unterschiedlichen Stärkenklassen eingeteilt suchen sich die jeweiligen Teams eine Bar aus und dann kann der Spass losgehen. «Jedes Team spielt gegen gleich- oder ähnlichstarke Mannschaften. Es gibt verschiedene Ligen und so hat jeder ein fairer Gegner», sagt Sätteli. Aufstiegsmöglichkeiten sind auch vorhanden. Im Vordergrund stehe aber der Spass und das Kennenlernen von neuen Leuten.

(nm)