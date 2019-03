St. Galler zuerst ungeschickt, danach clever

Jérémy Guillemenot freut sich über sein erstes Tor im St. Galler Dress © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Der FC St. Gallen gewinnt gegen Neuchâtel Xamax auch das dritte Duell dieser Saison, diesmal mit 3:0. Während etwa einer Viertelstunde ist der verdiente Sieg der Ostschweizer in Frage gestellt.Die Szene, die den Match in eine andere Richtung hätte lenken können, ereignete sich in der 36. Minute.