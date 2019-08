Hier steigt die coolste Party am St.Galler Fest

Wird präsentiert von:

Endlich wieder alte Freunde aus der Schulzeit treffen, sich durch die Essensstände probieren und die Nacht zum Tag machen: Wer in der Region lebt, hat das St.Galler Fest fett in der Agenda vermerkt. Am 16. und 17. August kannst du uns in der riesigen Festmeile besuchen: FM1 veranstaltet direkt vor dem Waaghaus am St.Galler Marktplatz (siehe Karte) eine grosse Openair-Disco.

Tanzbare Beats und Partyhits zum Mitsingen liefern FM1 DJ Danton und Mike Van Dyk. Du kannst am Freitag von 18.30 und 1 Uhr mit FM1 feiern, am Samstag dauert die Sause eine Stunde länger bis 2 Uhr.

