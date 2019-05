Staatsanwaltschaft fordert Geldbusse von UBS-Deutschland-Tochter

Die Deutschland-Tochter der UBS soll wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung 82 Millionen Euro Strafe zahlen. Dies fordert die Staatsanwaltschaft Mannheim. Nun muss das Landgericht Mannheim entscheiden. (Archiv) © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Der UBS droht wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung eine weitere Millionenstrafe in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft Mannheim beantragte eine Geldbusse in Höhe von 83 Millionen Euro gegen die Deutschland-Tochter.Dies teilte die Behörde am Dienstag mit.