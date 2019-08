Staatsanwaltschaft will Anklageschrift gegen Weinstein erweitern

Noch immer tauchen neue Vorwürfe gegen Ex-Hollywood-Mogul Harvey Weinstein auf. Das könnte den Prozessbeginn verzögern. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Gut drei Wochen vor Prozessbeginn will die New Yorker Staatsanwaltschaft die Anklageschrift gegen den ehemaligen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ändern. Es soll ein weiterer Vorwurf sexueller Gewalt in die Anklage aufgenommen werden.Das teilte Weinsteins Anwalt Damon Cheronis am Freitag mit.