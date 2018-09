Staatsbegräbnis für Kofi Annan in Ghana

Kofi Annans Sohn Kojo Annan (l.) seine Witwe Nane Annan (2.v.l.), Tochter Ama Annan (M) und weitere Familienmitglieder am Donnerstag am Sarg des früheren Uno-Generalsekretärs. © Keystone/AP/SUNDAY ALAMBA

Mit einem Staatsbegräbnis ist der frühere Uno-Generalsekretär Kofi Annan in seiner Heimat Ghana beigesetzt worden. «Er war ein aussergewöhnlicher globaler Anführer», sagte Uno-Generalsekretär António Guterres bei dem Begräbnis in Accra am Donnerstag.