Maudet verteidigt seine Reise und seine Lügen

Der Genfer Staatsrat Pierre Maudet geht in die Offensive: In zwei Zeitungen erklärt er in Interviews seine Sicht der Dinge. (Archivbild) © KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Der Genfer Staatsrat Pierre Maudet hat sich erstmals bezüglich seiner Gratis-Reise in das Golf-Emirat Abu Dhabi zu Wort gemeldet. In Interviews am Donnerstag mit dem «Blick» und mit der Westschweizer Zeitung «Le Temps» verteidigt er sein Vorgehen.