Stadt sucht professionelle Ninjas

Iga ist die Geburtstätte der Ninjas. Sei dem Mittelalter gibt es in der Kleinstadt, die etwa 450 Kilometer weit weg von Tokio liegt, den Beruf des Ninjas. Ninjas kennt man hierzulande vor allem aus Filmen. Sie waren traditionell Söldner, aber auch als Spione tätig. Der Beruf des Ninja ist fast ausgestorben, doch gefragt sind sie immer noch. So zum Beispiel in Iga.

Die Stadt ist nämlich auf der Suche nach Ninjas, wie der «Business Insider» berichtet. Iga leidet unter der allgemeinen demografischen Entwicklung in Japan: Die jungen Menschen wandern ab. Der Bürgermeister von Iga, Sakae Okamoto, wollte, um die Stadt und ihre Wirtschaft zu stärken, das Erbe der Ninjas bewerben. Gerade, weil Japan als Tourismusdestination boomt. Es gibt zum Beispiel ein Ninja-Festival, das zwischen April und Mai stattfindet. Doch damit nicht genug: Es wird nun ein zweites Ninja-Museum gebaut. Für die ganzen Aktivitäten braucht es Ninjas. Doch es herrscht eine Ninja-Knappheit, insbesondere eine Knappheit von Ninja-Darstellern.

Die Arbeitslosenrate in Japan liegt bei 2,5 Prozent und ist damit sehr tief. Für den Bürgermeister ist es schwierig, geeignete Arbeitskräfte zu finden, geschweige denn ausgebildete Ninjas. Obwohl es eine lukrative Arbeit ist: Ein Ninja kann laut «Business Insider» von 23’000 bis zu 85’000 Dollar pro Jahr verdienen. Das ist ein ziemlich guter Lohn für Japan.

Doch, ist wirklich die demografische Situation daran Schuld, dass es nicht genügend Ninjas für Iga gibt? Vielleicht sehen die Verantwortlichen in Iga die Ninjas auch einfach nicht…

