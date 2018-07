Aufgrund der ausserordentlich hohen Temperaturen und der lang anhaltenden Trockenheit hat die Stadtpolizei Chur entschieden, am Mittwoch und an Folgetagen Getränkeflaschen in der Churer Innenstadt, bei Verkehrskontrollen sowie auf verschiedenen Parkplätzen abzugeben. «Mediziner empfehlen bei solchen Temperaturen viel zu trinken, da es bei Flüssigkeitsmangel zu Kreislaufproblemen kommen kann», schreibt die Churer Stadtpolizei in einer Mitteilung.

(red./StapoChur)