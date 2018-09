Stärkster Blitz über Oberhelfenschwil

Der heftigste Blitz der Schweiz erreichte diesen Sommer Oberhelfenschwil im Kanton St.Gallen. (Symbolbild) © iStock

An etwa drei Vierteln der diesjährigen Sommertage haben Blitze die Schweiz heimgesucht. Der kräftigste Blitz ging am 6. August im FM1-Land nieder – in der St.Galler Gemeinde Oberhelfenschwil.