Loja Dschirga in Afghanistan beginnt

Der afghanische Präsident Aschraf Ghani eröffnete am Montag in Kabul die Loja Dschirga, übersetzt "grosse Versammlung". Diskutiert werden soll etwa über den Frieden in der Region. © KEYSTONE/AP/RAHMAT GUL

In Afghanistan ist zum ersten Mal seit sechs Jahren die Stammesversammlung Loja Dschirga zusammengekommen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen versammelten sich am Montag mehrere tausend Teilnehmer aus allen Teilen Afghanistans in der Hauptstadt Kabul.