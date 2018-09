Stan Wawrinka figuriert wieder in Top 100

Stan Wawrinka kehrt langsam zu seiner alten Form zurück und gehört wieder zu den besten 100 Spielern der Welt © KEYSTONE/EPA/COREY SIPKIN

Stan Wawrinka figuriert offiziell wieder in den Top 100 der ATP-Weltrangliste. Der Lausanner, der am US Open in der 3. Runde an Milos Raonic scheiterte, machte 13 Plätze gut und wird im Ranking nun auf Platz 88 geführt.