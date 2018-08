Stan Wawrinka macht 50 Plätze gut

Stan Wawrinka nähert sich in der Weltrangliste wieder den vorderen Regionen © KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY

Stan Wawrinka macht in der Weltrangliste weiter Boden gut. Dank der Viertelfinal-Qualifikation letzte Woche in Cincinnati ist er nun auf Platz 101 klassiert, 50 Ränge besser als in der Vorwoche. Seit Anfang Monat hat Wawrinka im ATP-Ranking fast 100 Plätze gut gemacht.