Dudamel wird auf «Walk of Fame» geehrt

Der 37-jährige Dirigent Gustavo Dudamel soll einen Hollywood-Stern bekommen. (Archivbild) © KEYSTONE/APA/HERBERT NEUBAUER

Der aus Venezuela stammende Star-Dirigent Gustavo Dudamel wird in Hollywood mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» geehrt. Am 22. Januar soll er die Plakette mit seinem Namen auf dem Hollywood Boulevard enthüllen.