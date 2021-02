Mit der Single «Up In The Sky» wurde die Band vor zehn Jahren über Nacht schweizweit berühmt und gefeiert. Wirklich anschliessen konnten sie nie mehr an diesen Erfolg, vor fünf Jahren wurde es ruhig um 77 Bombay Street. «Die Pause hat uns gutgetan, jeder konnte sich selbst verwirklichen, zum Teil auch ausserhalb des Musikgeschäfts», sagt Esra.

Doch nun sind die vier zurück mit einem neuen Song: «Drifters in den Wind». «Er widerspiegelt unsere eigene Stimmung in der Cornazeit. Wir wissen nicht, was kommt, sind aber vorsichtig optimistisch», sagt Matt. Das Album erscheint im Spätsommer, eine Tour ist im Herbst geplant. «Wir alle vermissen die grosse Bühne und wollen wieder dorthin zurück.»