Staraufgebot und starkes Statement

Wenn US-Sängerin Taylor Swift (29) einen neuen Videoclip veröffentlicht steht die Welt (gefühlt) kurz still: Über 150’000 Zuschauer haben auf Youtube live mitverfolgt, als die Künstlerin das Musikvideo zu «You Need to Calm Down» veröffentlichte. 16 Stunden später wurde das Video bereits 15 Millionen mal aufgerufen und das ist auch gut so.

Starke Message gegen Homophobie

Der Song hat nämlich eine wichtige Botschaft. Taylor richtet sich im Song an Menschen, die andere Personen schlecht machen. Damit meint sie in erster Linie homophobe Leute. Auf einem bunten Campingplatz feiert sie eine schwule Hochzeit, sonnt sich mit LGBT+-Freunden vor Haters und später krönt RuPaul (welcher in den 90er als Dragqueen bekannt wurde) auf der Bühne die beste Drag Queen.

Katy Perry als Burger

Um ihre Botschaft zu unterstreichen hat sie einige LGBT-Grössen mit ins Boot geholt. Beispielsweise der Cast der Netflix-Serie «Queer Eye», Antoni, Jonathan, Bobby, Kamaro und Tan, “Modern Family”-Schauspieler Jesse Taylor Ferguson. Der krönende Abschluss macht Katy Perry in ihrem Burger-Outfit, dass sie bereits an der Met-Gala trug.

The greatest happy ending in fairy tale history. #YNTCDmusicvideo pic.twitter.com/E5iKRhHBDD — Alex Goldschmidt (@alexandergold) June 17, 2019

Das Musikvideo kam bei den Fans mehrheitlich gut an, einige werfen Swift allerdings vor, dass sie sich erst mit dem Thema befasst, seit sie nichts mehr zu befürchten habe.

einfach nur hass hass hass für die pop-opportunistin taylor swift die sich immer genau dann erst für einen cause einsetzt wenn sie weiß dass sie nichts mehr zu befürchten hat denn ihre gegner sind nur fette frauen& zahnlose hinterwäldler pic.twitter.com/CPaxpstn0q — Lars Weisbrod (@larsweisbrod) June 17, 2019

