Starke Geste von Alain Berset

«Lohnungleichheit», «Schlechtere Altersfürsorge» und «Weniger Frauen in Führungspositionen»: Alles Gründe, weshalb am Freitag, 14. Juni, Frauen auf die Strasse gehen. Während sie beim letzten Frauenstreiktag 1991 noch die Verzögerungstaktik des Bundesrates in Sachen Gleichstellungsgesetz anklagten, steht nun mit SP-Bundesrat Alain Berset selbst ein Bundesrat hin und unterstützt die Forderungen der Frauen mit einer starken Geste. Berset blättert in seinem neusten Social-Media-Post ein Plakat mit einer gesellschaftlichen Ungerechtigkeit nach dem anderen runter und zeigt sich damit solidarisch mit den Frauenanliegen.

Der Kampf für Gleichberichtigung darf nicht nur einfach Sache der Frauen sein, denn die zunehmende Gleichberechtigung verändert die Gesellschaft nachhaltig und laufend. Deshalb gehören am Frauenstreiktag auch die Männer auf die Strasse, die für das gesellschaftliche Anliegen mitkämpfen. Alain Berset hat dies offenbar bereits verstanden.