Starker Auftakt beim Filmfest Venedig: Frauen im Mittelpunkt

Die französischen Schauspielerinnen Juliette Binoche (links) und Catherine Deneuve präsentieren am Eröffnungsabend der diesjährigen Festspiele in Venedig ihren Film "La vérité". © Keystone/EPA ANSA/CLAUDIO ONORATI

In den Wettbewerb des Festivals haben es nur zwei Regisseurinnen geschafft. Trotzdem stehen Frauen schon am ersten Tag im Mittelpunkt: So etwa mit Catherine Deneuve und Juliette Binoche, die im Eröffnungsfilm «La vérité» mitspielen.