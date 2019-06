Starkes Rasen-Debüt von Wawrinka

Geduldsspiel mit positivem Ende: Stan Wawrinka zieht am ATP-Turnier in Queen's nach langem Warten wegen anhaltendem Regen in die 2. Runde ein © KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Stan Wawrinka glückt der Einstieg in die Rasensaison, der Waadtländer braucht aber viel Geduld. Er gewinnt am ATP-Turnier in Queen’s die Erstrundenpartie gegen den Engländer Dan Evans sicher 6:3, 6:4.