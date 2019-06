Starkes Unwetter fegt über West- und Zentralschweiz – Tote in Genf

Die Genfer Feuerwehr hatte am Samstagnachmittag alle Hände voll zu tun - der Sturm hatte ganze Arbeit geleistet. © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Ein Unwetter mit heftigem Sturm und Starkregen sowie vereinzelt Hagel ist am Samstagnachmittag und Abend über die West- und Zentralschweiz gefegt. In Genf wurden Bäume ausgerissen, und eine Frau starb bei einem Bootsunfall. In Spiez hagelte es grössere Körner.