Starkoch Fieri enthüllt Hollywood-Stern

Der amerikanische Star-Koch und TV-Show-Moderator Guy Fieri ist mit einem Hollywood-Sternchen ausgezeichnet worden. © KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT

Der amerikanische Star-Koch und TV-Show-Moderator Guy Fieri ist in Hollywood zu besonderen Ehren gekommen. Auf dem berühmten «Walk of Fame» enthüllte er am Mittwoch (Ortszeit) eine Sternenplakette mit seinem Namen.