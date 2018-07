© starsintown.ch

Zum 9. Mal findet Stars in Town in der Schaffhauser Altstadt statt und präsentiert vom 7. bis 11. August ein vielseitiges Programm. Mit Gotthard, Rag’n’Bone Man, Kaleo, Anastacia, Wincent Weiss und James Blunt und noch viele mehr, sind hochkarätige Acts live in der Schaffhauser Altstadt.