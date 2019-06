Stars of Sounds startet in achte Runde

Stehen seit 30 Jahren gemeinsam auf der Bühne: Michi Beck, Smudo und Thomas D sowie im Hintergrund And.Ypsilon als Die Fantastischen Vier. (KEYSTONE/DPA/Daniel Karmann) © Keystone/DPA/DANIEL KARMANN

In einer Woche startet die achte Ausgabe des Musikfestivals Stars of Sounds in Murten. Die Macher setzen auf eine Mischung aus internationalen Musikern und Schweizer Hit-Garanten.