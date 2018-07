Österreich startet mit Grenzkontrollen

Sicherheitsmassnahme wegen EU-Innenministertreffen: Österreich führt ortsweise wie etwa am Brenner für fünf Tage wieder Grenzkontrollen ein. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA ANSA/ROBERTO TOMASI

Österreich hat mitten in der Ferienzeit in der Nacht zum Montag mit befristeten Einreisekontrollen an wichtigen Grenzübergängen begonnen. Seit Mitternacht werden Reisende unter anderem bei der Einreise von Italien am Brenner kontrolliert.