Stau nach Crash zwischen Auto und Töff

Auf der Stadtautobahn ist Geduld gefragt. (Stand: 13.10 Uhr) © Screenshot mydrive.tomtom.com

Bei der Ausfahrt St.Fiden auf der St.Galler Stadtautobahn in Richtung Zürich ist am Freitagmittag ein Auto in ein Motorrad gekracht. Der Töfffahrer wurde verletzt – im Unfallbereich staut es mindestens 20 Minuten.