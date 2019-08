Nach einem Unfall bei Sennwald ist auf der Autobahn A13 Geduld gefragt. (Stand: 7.35 Uhr) © mydrive.tomtom.com

Auf der A13 bei Sennwald in Fahrtrichtung Oberriet sind zwei Autos in einen Unfall verwickelt. Die Autobahn ist in der Folge gesperrt. Es staut rund zehn Minuten.