Im Feierabendverkehr ist es auf der Autobahn A1 zu einem Unfall gekommen. Es staut deshalb von Meggenhus bis in die Stadt St.Gallen rund 50 Minuten. Auch auf der Gegenfahrbahn gab es einen Unfall, hier staut es ab Winkeln bis ins Stephanshorn. In der Folge kommt es auch zu Staus in der Stadt St.Gallen.

