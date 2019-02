Das schöne Wetter hat viele in die Berge gelockt, der Rückreiseverkehr ist gross. © Screenshot/mydrive.tomtom

Das schöne Wetter hat dieses Wochenende wieder einige Leute in die Berge gelockt, dementsprechend gross ist der Rückreiseverkehr. Wer von Graubünden her in Richtung Zürich oder Rheintal unterwegs ist, muss geduldig sein.