Staubernbahn fährt ab Freitag wieder

Gute Neuigkeiten für Wanderbegeisterte: Die Staubernbahn in Frümsen fährt ab dem Karfreitag, 19. April, wieder. Die unabhängige Kontrollstelle IKSS (Interkantonales Konkordat für Seilbahnen und Skilifte) überprüfte vergangenen Freitag die Sicherheit und Einhaltung sämtlicher Vorschriften der neuen Achter-Gondelbahnen. Mit positivem Ergebnis, wie es in einer Mitteilung heisst. Noch am gleichen Tag hätte die Bahn den Betrieb wieder aufnehmen dürfen.

Die Staubern-Bahn steht seit Oktober 2018 stillt. Damals sprang eine leere Kabine aus dem Tragseil und stürzte rund zwölf Meter in die Tiefe. Die bergwärts fahrende Kabine mit acht Fahrgästen musste stoppen und wurde evakuiert. Die Passagiere wurden abgeseilt und unverletzt in Sicherheit gebracht.

Die Sicherheitsvorschriften wurden in der Zwischenzeit verschärft. So wurden unter anderem zwei zusätzliche Windmessanlagen installiert. Damit können Aufwinde und Turbulenzen besser erkennt werden. Auch die Kabinen wurden leicht modifiziert. «Die Veränderungen sind vergleichbar mit Weiterentwicklungen bei einem Modellwechsel in der Automobilbranche», hiess es letzte Woche. So sei der Unterbau im Vergleich zum Vorgängermodell leicht angepasst worden, was den Warentransport erleichtere.

Wie es zum Unglück im Oktober 2018 kommen konnte, ist weiterhin unklar. Die offiziellen Untersuchungsergebnisse werden Ende April erwartet. Die Sicherheit der Passagiere sei aber gewährleistet.

Die Seilbahn verbindet Frümsen im St.Galler Rheintal mit der Staubernkanzel. Die erste Version, eine Materialseilbahn, war 1979 errichtet worden, seit 2001 ist sie auch für Personentransporte in Betrieb. 2018 wurde die neue, energetisch unabhängige Seilbahn in Betrieb genommen

(red.)