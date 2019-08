Staudamm droht zu bersten

Das Toddbrook Reservoir ist schwer beschädigt. Steigt der Pegel des Flusses River Goyt schnell an, könnte Wasser aus dem Staudamm austreten. Dies teilte die Umweltbehörde am Donnerstag mit und warnte deshalb vor einem Hochwasser.

Die Behörden teilten weiter mit, man solle der Gegend um Whaley Bridge fernbleiben. Die kleine Stadt in der Nähe von Manchester beherbergt rund 6500 Einwohner, sie wurden aufgefordert, bei Freunden oder Verwandten Schutz zu suchen. In der Gegend herrsche Lebensgefahr.

Sandbags are being used to help shore up dam wall at Whaley Bridge

More than 6,000 people have been told to leave their homes amid fears the dam could burst https://t.co/BrCWXF9AtV pic.twitter.com/jJKLDsfGFZ

