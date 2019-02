Stefan Küng gewinnt Zeitfahren in Portugal

Stefan Küng feierte im Süden Portugals seinen ersten Sieg für Groupama-FDJ © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Stefan Küng glückt der Einstieg in die neue Radsaison geglückt. Der Thurgauer gewinnt in Portugal die 3. Etappe der Algarve-Rundfahrt, ein Zeitfahren über 20,3 km.Küng wurde in der südportugiesischen Küstenstadt Lagoa seiner Favoritenrolle gerecht.