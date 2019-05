Stefan Mross – Kein Herz für eine Nacht

Mit «Kein Herz für eine Nacht» bleibt sich Stefan Mross weiter treu und stimmt feierlich auf das am 21.06.2019 erscheinende Jubiläums-Album «30 Jahre – das geht nur mit Musik» ein. Der ohrwurmartige Refrain zwingt bereits beim ersten hören zum unbedingtem mitsingen und macht sofort gute Laune – «Kein Herz für eine Nacht» ist die/eine gesungene Liebeserklärung. Im Refrain heisst es „… ich will Liebe total Glücksgefühl tausendmal…“ und dieses Gefühl des Glücks transportiert Stefan Mross auf hervorragende musikalische Art und Weise in und mit diesem Song. Axel Breitung, Paul Falk, Tim Peters und Alexander Scholz zeichnen für diesen Titel verantwortlich.

Charmant, vielseitig, fröhlich, erfrischend – sind Attribute, die man nicht nur Stefan Mross zuschreiben kann, sondern auch der aktuellen Singleauskopplung «Kein Herz für eine Nacht». Stefan Mross gehört längst zur absoluten Elite der Schlager-, Volksmusik und Unterhaltungsbranche, er ist einer der beliebtesten und bekanntesten Entertainer des Genres. Stefan Mross ist der UnterhaltungsMotor – das Triebwerk für beste Stimmung nicht nur bei seinem TV-Dauerbrenner «Immer wieder Sonntags». (Telamo)