Stefan Zauner & Petra Manuela – Wie geplant

Aus Münchens musikalischer Kreativzelle, in der STEFAN ZAUNER & PETRA MANUELA entsprechende Single-Glücksboten kreieren, erscheint jetzt mit „Wie geplant“ eine solche musikalische Tages-Dosis „Glückseligkeit“, die man sogar selbstständig erhöhen darf, bis dann im Mai die volle Album-Packung für Hochstimmung sorgen wird.

„Wie geplant“ läuft es gerade bei STEFAN ZAUNER und PETRA MANUELA, die mit dieser Single ein musikalisches Bravourstück und ein faszinierendes Lehrstück für die positive Kraft der Gedanken abliefern. Bei allen Musikfans, die gute Kompositionen, Arrangements und Texte schätzen und überdies diese wahnsinnig softe und markante Stimme des Ex MÜNCHNER FREIHEIT-Sängers mögen, die sich hier mit der frischen weiblichen Stimmfarbe von Sängerin PETRA MANUELA harmonisch verbindet, werden begeistert sein. Diese Nummer nimmt uns, ob ihrer individuellen und absolut mitreißenden Stilistik sofort mit auf eine Reise in unsere „beste Zeit des Lebens“ und vermittelt uns sehr beschwingt ein leichtes und hoffnungsfrohes Sommergefühl. Genau das richtige für trübe Regentage, bei dem die Stimmung ins Depressive zu kippen droht. Machen wir es also „wie geplant“: Wir schließen einfach mal für 3:50 Minuten die Augen und führen bei diesem launigen Musikstück die Regie in unserem Land der Fantasie!