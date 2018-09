Stefanie Hertel – Kopf hoch, Krone auf und weiter

Vor allem, wenn das Leben der Vogtländerin mal eine härtere Gangart abverlangte und das Schicksal Tribut zollte, brillierte Stefanie Hertel durch Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen, verblüffte mit ungebrochenem Optimismus und versprühte ansteckend gute Laune.

Die neuen Songs von Stefanie Hertel sind wie Freundinnen. Man hört zu, fühlt sich verstanden, denkt sich: „Ach so, klar, so könnte man das auch sehen“ oder „stimmt, so versuch ich das!“ Und irgendwie ist es auch so, als ob man von sich selber erzählt, wenn man die Texte mitsingt und weiß, man steht mit seinen Sorgen, Nöten und Freuden nicht allein da. „Kopf hoch, Krone auf und weiter“ – dieser Text ist von einer Freundin für eine Freundin geschrieben worden. Von Stefanie Hertels Freundin Jutta Staudenmayer: „Wir kennen uns seit so vielen Jahren. Dieses Lied hat mich von Anfang an begeistert, weil es diesen Spruch beinhaltet, den ich wirklich sehr mag. Egal was passiert, lass Dich nicht umhauen. Kopf hoch, Krone auf und weiter. Dabei muss man keine starke Frau sein, um im Leben zu bestehen. Mich hat es in meinem Leben auch schon ein paar Mal umgehauen, besonders im vergangenen Jahr, durch den Tod meiner Mutter und eines lieben Freundes. Aber das Leben geht weiter und man muss nach vorn schauen. Es ist wichtig, solche Abschiede zu verarbeiten und einen Weg für sich zu finden, damit umzugehen. Ich versuche mich damit zu trösten, dass die Menschen, die uns so fehlen, in unserem Herzen und dadurch immer bei uns sind. Ich fühle mich durch diesen Gedanken gestärkt und diese positive Energie gibt mir Kraft.“