Steffen Jürgens – Geh zum Teufel

Lügen und Intrigen sind leider unangenehme Begleiter zum Thema Liebe. Doch am Ende siegt die natürlich die Liebe. Wieder einmal mehr stellt das Team: Jakobs, Fischer, Jürgens als Komponisten, Textdichter & Produzenten eindrucksvoll unter Beweis, dass sie als TOP ADRESSE gesetzt sind. Der Titel „GEH ZUM TEUFEL“ ist in 3 Versionen erhältlich. IM „MF MUSIC RADIO MIX“, „MF MUSIC DJ TEUFEL MIX“ und in einer Karaoke Version. Dieser Song ist der erste Wegweiser aus dem im März 2020 geplanten neuen Album von Steffen Jürgens in Verbindung mit einer großen EUROPA – CENTER & RADIO TOUR. ( Hitmix Music)