Steffen Jürgens im Gespräch

Seit 14 Jahren ist Steffen Jürgens inzwischen auf den Bühnen dieser Welt unterwegs und immer wieder schafft er es durch seine bodenständige Art die Menschen zu begeistern! In der ehemaligen DDR aufgewachsen, kennt er alle Höhen und Tiefen, die das Leben so mit sich bringt. Bis heute schreibt und komponiert Steffen seine Titel selbst und Mitten aus dem Leben!! Sein Markenzeichen ist seine markante Stimme und auch seine sehr einfühlsamen und emotionalen Texte!

Kurz vor dem Auftritt auf der Radio Melody Bühne konnten wir mit ihm reden:

Zu Beginn seiner Karriere wurde er als erfolgreichster deutscher Künstler in Südtirol ausgezeichnet! Er hat es geschafft, sich hier sogar von den Verkaufszahlen her vor den berühmten Kastelruther Spatzen zu platzieren. Die GOLDENE CD für 10 000 verkaufte Einheiten. Heute lebt und arbeitet Steffen Jürgens in Bayern, als Komponist und Texter u. a. im MF Musik Studio in Burgau mit seinem Freund und Geschäftspartner Michael Fischer. In seinen bisher veröffentlichten Albumprojekten spricht er viele Themen an, welche die meisten Menschen schon selbst erlebt haben! Sehnsucht, Gehen oder bleiben, Entscheidungen Treffen, Ehrlichkeit die gefährlich werden kann, Angst, Zukunft, Träume! (pd)