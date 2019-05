Steffen Kohl – Du gehst mir nicht mehr aus den Träumen

Bei seiner letzten Single-Veröffentlichung im Mai vergangenen Jahres kündigte der sympathische Künstler aus Göppingen in Baden-Württemberg bereits an, dass er noch ganz viele neue musikalische Pläne hat. Höchste Zeit für Steffen Kohl, sie nun in die Realität umzusetzen. Mit dem von Markus Hölzl komponierten und Tobias Reitz getexteten Titel «Du gehst mir nicht mehr aus den Träumen» macht er den ersten Schritt dazu.

Es ist übrigens der erste Single-Titel, der noch nicht auf seinem 2016 veröffentlichten Debüt-Soloalbum enthalten ist. Viel mehr soll dieser Song ein erster Vorbote für sein zweites Album sein, womit wir schon wieder bei seinen neuen Plänen wären. Doch Steffen Kohl schaut auch ebenso gerne zurück. Auf zufriedene und glückliche zweieinhalb Jahre beispielsweise, seitdem er den Schritt vom Teil eines erfolgreichen Gesangsduos zum Solokünstler machte. Vier Singles koppelte er aus seinem Debüt-Album “In meinem Herzen” aus und wie erwähnt ist die vorliegende Single nun Startschuss für viele brandneue Steffen Kohl-Schlager, die dann auf seiner 2. Longplay vereint sein werden. Neben seinen Live-Auftritten als Sänger tritt Steffen Kohl einmal jährlich auch als Gastgeber und Moderator auf die Bühne. Vergangenen März z.B. beim neunten “Uhinger Schlagerfrühling” im Uditorium in Uhingen. Somit plant und freut er sich heute auch schon auf eine Jubiläumsveranstaltung im kommenden Jahr! Wenn es heißt: “Herzlich Willkommen zum 10. Uhinger Schlagerfrühling”. Auch das ist einer der vielen Steffen Kohl-Pläne, auf die er sich freut, sie umzusetzen… (Wörle-Musicland)