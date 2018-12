Steht in St.Gallen ein Tesla von Banksy?

Ein roter Tesla, zugekleistert mit Klebestreifen, hat vergangene Nacht die Aufmerksamkeit von St.Galler Passanten geweckt. Im Innern war ein Zettel zu sehen, welches den Schluss zulässt, dass es sich beim Klebstreifen-Tesla um was Werk des englischen Streetart-Künstlers Banksy handelt.

Demnach trägt das Auto den Namen Banksystreetcar und steht im Zusammenhang mit der Kunstgalerie Lazinc in London. Die Galerie gehört Steve Lazarides, welcher die Karriere von Banksy massgeblich geprägt hat. Eine Anfrage bei der Galerie ist bis jetzt noch unbeantwortet. Auch eine Suche zum Zürcher Nummernschild verliert sich nach kurzer Zeit im Sand.

Über den Künstler Banksy ist allgemein wenig bekannt. Er hüllt sich zu seinen Kunstwerken jeweils in Schweigen und überlässt die Interpretation seiner Werke der Öffentlichkeit. Ob es sich in St.Gallen um einen echten «Banksy» handelt, ist deshalb schwierig zu sagen. Vor einiger Zeit ist dasselbe Auto jedenfalls auch in Pratteln gesichtet worden.

(red.)