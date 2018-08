Steile Wände und starke Hände

In Andermatt scheint die Sonne nur schwach, es ist grösstenteils bewölkt und vielleicht 17 oder 18 Grad warm. «Perfekt zum Klettern», sagt Ueli Fässler. Er ist selbst schon von klein auf in den Sommerlagern des SAC Säntis dabei. Jetzt ist er einer der Leiter: «Ueeeeeliiiiiii», schreien die Kinder immer wieder im Kanon, während wir von der Seilbahn zum Klettergarten am Lutersee in Andermatt wandern.

Nicht alle halten sich an die Nachruhe

Die Kinder tragen farbige Faserpelze oder «Tischis» und haben sich die Kletterseile um den Rucksack gebunden. Einige von ihnen packen schon jetzt ihre Mini Pics aus dem Rucksack und verdrücken die Würstli, während sie kauend von ihrem Lager erzählen: «Vor allem gefällt mir das Klettern und es ist mega klar und schön hier. Es hat uns noch nie verregnet», sagt einer der Buben.

Anderen gefällt das Essen oder das Tschutten am Abend. Ob sie denn viel schlafen, frage ich sie: «Also die Kleinen müssen um 9 Uhr ins Bett», sagt die 8-jährige Romina. Die Nachtruhe halten aber nicht immer alle ein: «Also ich ‘chaschperle’ manchmal noch mit meinem Bruder. Das macht Spass», sagt Rui, der sehr gerne und viel spricht und vielleicht einmal zum Radio kommt.

Er ist auch einer der ersten, der beim Klettergarten sein «Gschtältli» und die Kletterschuhe trägt. Schon von weitem kann man am Felsen einzelne glänzende Punkte erkennen. Dort werden die Karabiner, oder wie sie im Fachjargon heissen «Express», eingehakt. Mir wird etwas mulmig beim Anblick der teils überhängenden Abschnitte und ich bin froh, die Kamera und das Mikrofon, statt Karabiner und Seil in den Händen zu halten.

Schnell ist der Berg voller Kinder: