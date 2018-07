Steingruber fällt für EM und WM aus

«Die Befürchtungen haben sich leider bewahrheitet», schreibt der Schweizerische Turnverband. Giulia Steingruber erlitt am Dreiländerkampf vom vergangenen Samstag in St. Etienne einen Riss des vorderen Kreuzbandes am linken Knie. Zudem diagnostizierte man beim MRI einen Anriss des Meniskus und eine mögliche Mini-Fraktur des Schienbeinknochens.

Baldige Operation

Um abzuklären, ob das Schienbein wirklich beschädigt ist und wo der Riss des Meniskus liegt, wird sich Steingruber morgen Dienstag noch einer zweiten MRI-Untersuchung unterziehen. Nach Analyse der Bilder wird entschieden, wann die Gossauerin operiert wird.

Mindestens neun Monate Schonzeit

Steingruber fällt damit sowohl für die Europameisterschaften vom 2. bis 12. August in Glasgow als auch für die Weltmeisterschaften vom 25. Oktober bis 3. November in Doha aus. Insgesamt wird die Medaillengewinnerin von Rio 2016 ihr Knie mindestens neun Monate schonen müssen, bevor sie es wieder voll belasten kann.

«Brauche jetzt Ruhe»

«Die Enttäuschung ist riesig. Ich war gut in Form und voll motiviert für die EM in Glasgow. Und nun diese Verletzung», sagte Steingruber heute nach dem ärztlichen Befund. «Was die Verletzung für meine Karriere bedeutet, weiss ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Jetzt hoffe ich erst einmal, dass die Operation gut verlaufen wird. Danach brauche ich ein paar Tage Ruhe, um den Schock zu verdauen.»