Stephan Anliker nicht mehr GC-Präsident

Präsident Stephan Anliker zieht sich aus dem Verwaltungsrat der Grasshoppers zurück

In der Führungsetage der Grasshoppers kommt es zu zwei Wechseln. Stephan Anliker tritt per sofort als VR-Präsident zurück, CEO Manuel Huber wird die operative Führung des Klubs am Saisonende abgeben.Anliker will mit seinem Rückzug Platz für einen Neuanfang machen.