Steve Guerdat Zweiter in Madrid

Steve Guerdat überzeugt mit Ulysse des Forets in Madrid © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Steve Guerdat und seine Pferde sind weiterhin in Topform. Bei dem mit 161’000 Euro dotierten Weltcupspringen in Madrid belegte der gebürtige Jurassier im Sattel von Ulysse den 2. Rang.Somit erzielte der Olympiasieger von 2012 in dieser Hallensaison mit einem vierten Pferd ein Top-Resultat.